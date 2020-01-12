Абэ исключил свое переизбрание на четвертый срок

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в воскресенье, что не будет пытаться остаться на своем посту после того, как его полномочия истекут в сентябре 2021 года. «Я об этом даже не думаю, — сказал он в интервью общественному телевидению NHK. — Ни малейшей мысли такого рода нет у меня в голове».

Премьер в интервью также опроверг распространяемые предположения о том, что в начавшемся году он может распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести внеочередные выборы.

Ранее Абэ неоднократно заявлял, что не собирается в очередной раз выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как срок его полномочий на этой должности истечет в сентябре 2021 года. ЛДП имеет стабильное большинство в парламенте, и ее руководитель легко избирается там на пост главы правительства.

В то же время за продление полномочий премьера уже неоднократно высказывались высокопоставленные деятели правящей партии и правительства, включая вице-премьера Таро Асо.(ТАСС)

Сейчас устав ЛДП позволяет ее лидеру переизбираться не более трех раз и находиться на этом посту не более девяти лет. Синдзо Абэ стал председателем ЛДП в 2012 году. В ноябре он уже установил абсолютный рекорд по времени пребывания на посту премьера за всю историю Японии.