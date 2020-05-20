Аббас попросил Путина провести конференцию по ближневосточному урегулированию

Президент Палестины Махмуд Аббас в послании президенту РФ Владимиру Путину попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил ТАСС в среду посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Несколько недель назад Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину. Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для мирного процесса между Палестиной и Израилем. Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения», — заявил он.

По словам дипломата, в ответном послании Путин подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта. Нофаль также подчеркнул, что Палестина высоко ценит российскую позицию и находится в контакте с Москвой по всем деталям урегулирования.