Абашидзе – о планах Грузии открыть сухопутную границу с Россией в августе

Тбилиси может открыть наземную границу с РФ уже в августе 2020 году, — сообщил спецпредставитель премьера Грузии на переговорах с РФ Зураб Абашидзе, пишут «Известия».

«Мы надеемся, что границу откроем в августе – конце лета». — сказал дипломат.

Что касается авиасообщения, Абашидзе заявил, что грузинская сторона готова к его восстановлению, как только позволит ситуация.

«Все это время мы говорили о том, что грузинская сторона готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ. Но сейчас в ситуации, когда пандемия еще не закончена, наверное, рано говорить об этом. Как только ситуация позволит, грузинская сторона будет готова начать прямые рейсы в Россию. Но ответ зависит от решения России и эпидемиологической обстановки», — сказал Абашидзе.