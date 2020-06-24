А может сказать наоборот: «Берите взятки»?

Говорят, что у страха глаза велики. Это общепринятое высказывание, с которым мы, будучи подверженными общественному мнению, вынуждены соглашаться. Однако есть и иное выражение: нет правил без исключения. И в данном контексте исключением является Азербайджана.

В нашей стране глаза страха сузились в щелочки, тогда как такого испуга и не видно. И «узкие глаза», не ведающие страха, должны быть благодарны тому креслу, на котором удобно расположилось седалище «бесстрашных».

Но, как известно, ничто не вечно под луной. И глаза откроются (когда уже поздно), и кресло соскользнет из-под пятой точки. Вот тогда человек прозревает.

К сожалению, наши некоторые чиновники, дорвавшись, даже до незначительной в масштабе стране должности, начинают «слепнуть». И в этом случае им не помогут никакие офтальмологи. Они слепнут от собственной алчности.

Почему-то некоторые, заняв определенные посты, считают, что им крупно повезло, и судьба сама благоволит им. А значит, нужно как можно больше награбить, украсть, ну, и в придачу пополнить свой «скудный» бюджет за счет взяток.

А ведь до этого времени сколько голов полетели за один из смертных грехов- жадность. В не самый радостный день остались без ничего главы Агстафинского, Имишлинского, Гейгельского и других районов.

И что бы вы думали? Этот урок пошел остальным впрок? Как бы, не так. Наших чиновников этим не напугаешь (о совести говорить и вовсе бессмысленно). Ведь они, как наркоманы, которые идут за товаром. Что в мыслях у «торчков»: они знают, что их «коллег» где-то поймали, но надеются, что сия чаша их минует. Вот и наши мздоимцы ничем не отличаются от наркоманов.

Но это в идеале, который сверлит радужным сверлом в голове каждого преступника, а в реале у правоохранителей есть свое сверло.

И это сверло привело к тому, что Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследовало обращения граждан о незаконных действиях начальника жилищно-коммунального управления Исполнительной власти города Ширван Эюба Гюльмамедова.

Согласно информации, Эюб Гюльмамедов был задержан на месте преступления в момент получения взятки в 3 тысячи манатов. Взятка полагалась за переоформление на гражданина двух комнат, площадью в 35 кв.м, расположенных в общежитии.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки).

Эюб Гюльмамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по делу, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всего круга причастных лиц.

Ну что тут сказать, ограничиться банальной фразой: «Не берите взяток?». Так все равно же будут брать. А может наоборот сказать: «Берите взятки». Тогда подумают, что это указание сверху. Но лучше все же отметить, что к нам едет Ким Чен Ын, и тут просто сроком не ограничишься. Он же с пушкой едет…