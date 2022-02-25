Во время II Карабахской войны Армения подвергала бомбежке не только военные объекты, но и населенные пункты в Азербайджане.

Так бомбежке со стороны армянских вооруженных сил подверглись поселок Горадиз Физулинского района, селения в Агджабединском, Гёранбойском и Гёйгёльском районах а также города Гянджа, Мингячевир, Тертер, Бейлаган и Барда.

5 октября 2020 года на страницах # была опубликована статья под названием «Магазины или бомбоубежища? – в каком состоянии укрытия в прифронтовых районах». В статье рассказывалось о состоянии подвалов многоэтажных домов, которые также должны были играть роль бомбоубежищ в прифронтовых районах — Товузе и Кедабеке, а также во втором по величине городе Азербайджана – Гяндже. Тогда выяснилось, что во многих городах Азербайджана бомбоубежищ не было, а подвалы многих зданий, которые могли бы использоваться для укрытия мирного населения, были сданы под магазины и другие различные объекты.

Прошло полтора года, и мы вновь решили вернуться к этой теме. Готовы ли наши бомбоубежища? Ведь перестрелки на границе с Арменией все еще продолжаются, и армянские националисты еще не отказались от своих притязаний на азербайджанские земли.

Как заявил # исполняющий обязанности заведующего общественно – политического отдела исполнительной власти Гянджи Азер Ибрагимов, во время войны и после войны принимались меры для превращения подвалов многоэтажных домов в бомбоубежища. «Но окончательного решения по данному вопросу не было принято», — сказал Азер Ибрагимов. Сотрудник отдела территориального управления исполнительной власти Мингячевира Ханлар Гурбанов сообщил нам о том, что Министерство по чрезвычайным по чрезвычайным ситуациям переоборудовало в бомбоубежища часть подвалов многоэтажных домов, расположенных в городе. «Судьба остальных подвалов мне неизвестна», — сказал Ханлар Гурбанов.

«Мы отремонтировали все подвалы», — заявил нам заведующий отделом территориального управления исполнительной власти города Барда Бахтияр Абдиев. На вопрос нашего корреспондента можно ли использовать эти подвалы в качестве бомбоубежищ, Бахтияр Абдиев дал следующий ответ: «Я знаю, что процесс превращения подвалов в бомбоубежища уже начался. А как он завершился, мне неизвестно».

Хотим отметить, что со времени окончания II Карабахской войны прошло уже полтора года. Но враг еще не полностью сдался, и реваншистские настроения в армянском обществе с каждым днем усиливаются. Возможно, в недалеком будущем мы станем свидетелями заключения мирного договора, который вовсе не означает, что эти бомбоубежища нам больше не понадобятся. Не забывайте географическое расположение Азербайджана и про страны, с которыми нам «посчастливилось» быть соседями. Так, что в этом неспокойном регионе мы должны быть готовы ко всему…