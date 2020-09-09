ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

«Мы с удовлетворением отмечаем, что разработчики вакцины обеспечивают научную достоверность испытаний и следуют стандартным принципам и правилам разработки вакцин», — заявила организация агентству на просьбу прокомментировать приостановку испытаний препарата компании AstraZeneca, зарегистрированной в Великобритании.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.(РИА Новости)