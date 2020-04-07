9 апреля ожидается заседание ОПЕК+

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 австрийского времени (18:00 по бакинскому), сообщили «Интерфаксу» несколько делегатов.

Ранее предполагалась, что заседание состоится 6 апреля, но затем его отложили. Участники заседания должны обсудить шагов по стабилизации рынка на фоне обвала котировок нефти после развала предыдущей сделки по сокращению добычи и на фоне падения спроса из-за коронавируса.

3 апреля президент Владимир Путин заявил о готовности России соблюдать условия ОПЕК+ по сокращению добычи.