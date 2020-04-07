9 апреля ожидается заседание ОПЕК+

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 австрийского времени (18:00 по бакинскому), сообщили «Интерфаксу» несколько делегатов.

Ранее предполагалась, что заседание состоится 6 апреля, но затем его отложили. Участники заседания должны обсудить шагов по стабилизации рынка на фоне обвала котировок нефти после развала предыдущей сделки по сокращению добычи и на фоне падения спроса из-за коронавируса.

3 апреля президент Владимир Путин заявил о готовности России соблюдать условия ОПЕК+ по сокращению добычи.

| 2020-04-07T17:03:44+00:00 7 апреля 2020, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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