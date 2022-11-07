8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил, азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, позднее получившую название «Железный кулак».

В результате боевых действий, продолжавшихся 44 дня, азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел.

День Победы учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года. Дата для праздника выбрана неслучайно: именно 8 ноября была освобождена культурная столица Азербайджана, город-символ — Шуша.

Сразу же после победы в Отечественной войне началось восстановление освобожденных территорий, возрождение районов, городов и сел, до основания разрушенных за почти 30 лет армянской оккупации. При участии Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Карабахе состоялись церемонии открытия важных инфраструктурных объектов, были запущены новые проекты. В Шушу проложена Дорога Победы, являющаяся символом Великой победы. В Физули и Зангилане построены международные аэропорты.

Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан!