Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначит членов нового кабинета министров ФРГ 8 декабря в случае избрания в этот же день Бундестагом канцлера.

«В случае, если в среду, 8 декабря, будет избран канцлер, президент ФРГ назначит избранников в тот же день в 10:30 (13:30 по бакинскому)», — сообщила в пятницу канцелярия главы германского государства. Как ожидается, Штайнмайер выступит на церемонии с речью. Она пройдет в резиденции президента — дворце Бельвю.

На этом 16-летняя эра правления Ангелы Меркель окончательно и официально завершится. До этого дня она будет оставаться исполняющей обязанности канцлера.