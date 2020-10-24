792 новых больных коронавирусом в Азербайджане 

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 792 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили в четверг в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 220 пациентов больниц вылечились и были выписаны домой.

Восемь пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 49 013 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 051 человек вылечился, 664 человека умерли.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 7 298 человек.

| 2020-10-24T15:45:31+04:00 24 октября 2020, 17:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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