Специалисты выясняют причины гибели сотен тюленей, тела которых были обнаружены в Махачкале, сообщает в субботу Северо-Кавказское территориальное управление росрыболовства в своем телеграм-канале.

«На берегу Каспийского моря, в Кировском районе города Махачкала, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650 — 700 особей. Число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе и лабораторные исследования.