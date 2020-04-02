5000 долларов за лучшую идею: В Азербайджане стартовал виртуальный хакатон!

В Азербайджане стартовал новый проект, направленный на объединение технологических решений в целях борьбы с пандемией COVID-19 – Глобальный виртуальный хакатон (Global Virtual Hackathon).

Одним из главных инициаторов хакатона стало Министерство транспорта, связи и высоких технологий. Проект поддержан Центром акселерации SUP.VC и программой развития ООН.

«Идея проведения хакатона пришла от одного из активных игроков нашей инновационной экосистемы SUP VC. В условиях коронакризиса только общими усилиями можно преодолеть последствия, которые имеют не только экономические и социальные, но также морально-этические аспекты», — говорит в интервью # начальник отдела инноваций и цифрового развития Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов.

Основная цель проведения глобального виртуального хакатона – создание среды, в которой люди могли бы организовывать свою работу в виртуальном мире, обучаться, строить сеть, сокращать разрыв между торговыми связями, выявлять существующий потенциал и получать реальные результаты.

Регистрация на конкурс, официальным языком которого является английский, уже началась.

Для участия в конкурсе претенденты должны зарегистрироваться на сайте www.hackcov19.com, и заполнить небольшую форму. В форму заявки должен быть загружен видеоролик о существующем решении с максимальной продолжительностью в одну минуту. Эти видео также будут транслироваться на социальных медиа платформах.

«Показательно, что проект www.hackcov19.com сразу получил популярность: девелоперы, разработчики программного обеспечения, стартаперы, да и просто обыватели, регистрируются, предлагают свои решения», — рассказал Азизов в интервью #, подчеркивая, что, таким образом, проект приобретает не только региональный, но и глобальный характер.

По его словам, к инициативе каждый день подключаются новые партнеры, ведь кризис охватил все сферы:

«Только за два дня к проекту присоединились Национальное бюро по развитию туризма, которое ищет решения в поддержку туристического сектора, Национальный информационно-вычислительный центр, отвечающий за развитие отечественного софта, Pasha Bank и многие другие», — отметил представитель министерства.

«Конечно же, сегодня нас объединяет общая беда, но в сфере технологий и инноваций участники отечественной инновационной экосистемы всегда рядом друг с другом, ведь успех обусловлен синергией, которая непременно даст результат», — заключил Рашад Азизов.

Отметим, что компания Amazon Web Services решила подключиться к проекту в качестве спонсора.

Присоединиться к хакатону могут все желающие в любом качестве: партнера, участника, инфлюенсера, помогающего продвигать проект в массы.

Участники будут работать с менторами, чтобы представить свои методы решений в онлайн-форме на суд жюри, состоящего из местных и международных экспертов.

Хакатон пройдет полностью в виртуальной форме: от объявления идеи до этапа отбора, тестирования прототипов и реализации идей.

Регистрация завершится 9 апреля в 21:00 по бакинскому времени. Конкурс для отобранных участников начнется уже 10 апреля. В финальном этапе, который состоится 12 апреля, жюри определит победившие проекты и участников. Окончательное решение жюри будет основываться на эффективности предложенного решения, а также на том, насколько легко и быстро идея может быть реализована на местном, региональном и международном уровнях.

Обладатель первого места получит 5000 долларов, второго – 3000 долларов, третьего – 2000 долларов.

Жюри поддержит проекты, которые наиболее успешно продемонстрируют пути решения трудностей, с которыми мы столкнулись, и которые помогут устранить последствия, вызванные коронавирусом. К примеру, поддержка тех, кто наиболее уязвим и находится в группе риска — как технологии могут поддержать пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которые находятся на карантине или изолируются дома? В этом контексте будут рассматриваться идеи, помогающие людям покупать продукты питания и медикаменты, не выходя из дома. Примером этого является платформа, которая регулирует группирование добровольцев по запросам и безопасное оказание помощи другим в эти трудные времена.

Либо, как технологии могут помочь врачам и медсестрам, находящимся на передней линии борьбы с пандемией? Какую роль может сыграть технология в увеличении раннего обнаружения? В этой связи организаторы конкурса призывают кандидатов предлагать всевозможные практические технологические решения: от тепловизионных камер до приложений для отслеживания контактов.

Проекты могут затрагивать абсолютно разные сферы жизни, включая такие актуальные, как использование технологий, способных облегчить повседневную жизнь людей с минимальным риском, позволяя им делать покупки, уборку и выполнять другие повседневные дела. Участники конкурса могут также перечислить трудности, свидетелями которых стали они сами.