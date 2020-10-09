4 человека были ранены в результате обстрела Агдама армянами

Военно-политическое руководство страны-оккупанта​ Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает осуществлять​ террористические акты против мирного населения.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, намеренно избирая в качестве целей населенные пункты и гражданское население, начиная с 14:00 09 октября​ вооруженные силы оккупирующей стороны подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу поселок Гузанлы Агдамского района.

В результате падения снаряда на территорию села Гузанлы 09 октября, примерно в 14:00, жители села Гусейнов Ализамин Джавид оглы, 1979-го года рождения, Зейналов Эльчин Али оглы, 1978-го года рождения, Мамедова Лала Мухаммед кызы,1984-го года рождения и Рзаев Эльчин Ханифа оглы,1992-го года рождения были госпитализированы с различными телесными повреждениями. ​

Сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.