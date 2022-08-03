Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

В результате 4 террориста были уничтожены, еще 15 членов банды получили ранения.

Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачынского района.

В результате погиб военнослужащий срочной действительной военной службы – солдат Казымов Анар Рустам оглу.