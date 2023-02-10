Группа из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, единогласно решили потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

«Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны единодушны», — приводит слова Шюгждинене агентство Reuters.

В онлайн-совещании с участием министров спорта 35 стран, на котором обсуждался вопрос о допуске россиян и белорусов на международные соревнования, также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил представитель министерства образования, науки и спорта Литвы. По его словам, Зеленский в обращении участникам заявил, что принципы нейтралитета не могут применяться к вторжению России в Украину.

На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины поддержал предложение бойкотировать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, если к ней будут допущены — даже под нейтральным флагом — спортсмены из России и Беларуси. «Мы решительно настроены на работу против допуска спортсменов России и Беларуси на международные соревнования. Пока идет война, мы не должны их там видеть», — сказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт, который одновременно занимает должность министра молодежи и спорта страны. «Если все же будут допущены российские и белорусские спортсмены к международным соревнованиям, то, по моему личному мнению, крайняя мера — бойкот Олимпийских игр», — подчеркнул он. (DW)