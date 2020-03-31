304 тысячам наемных работников будет оказана помощь в рамках программы поддержки

Чтобы снизить влияние глобальных шоков на Азербайджан, правительственная программа поддержки будет охватывать 4 пострадавших сектора экономики и 20 областей деятельности. В рамках этой программы будет разработано 9 программных проектов. Прежде всего, данная программа охватит 44 000 предпринимателей и 304 000 наемных работников.

Как сообщил Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы, рабочая группа во главе с министром экономики оценила ущерб, нанесенный различным секторам экономики в соответствии с тремя степенями: существенный, значительный и минимальный.

По его словам, такой подход важен с точки зрения справедливости и адресности осуществления программы поддержки, а также эффективного использования ресурсов:

«Следует учитывать, что 915 тысяч из 1,6 миллиона наемных работников в Азербайджане, работая в государственном или нефтяном секторах, получают регулярную заработную плату. Государство окажет поддержку 304-м тысячам из оставшихся 640 тысяч сотрудников. Государство будет поддерживать фонд заработной платы хозяйствующих субъектов, в зависимости от нанесенного им ущерба. Безусловно, при этом за основу будет браться средний уровень заработной платы в размере 712 манатов.