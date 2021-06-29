В Финляндии выявили 300 случаев заболевания коронавирусом у футбольных болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей чемпионата Европы. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Министерство соцразвития и здравоохранения Финляндии.

При этом на карантин помещено около 500 человек, так как туда отправляют и тех, кто контактировал с зараженными. Примерно у 800 человек, возвращавшихся в Финляндию после Евро, на границе не стали брать анализы для ПЦР-теста — не было времени. Граждан пропустили в страну, а затем стали появляться сообщения о заражении. Министерство соцразвития и здравоохранения призывает вернувшихся пройти тесты, а также рекомендует населению не ездить в Россию без серьезных причин.

Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель заявил, что вернувшимся из Санкт-Петербурга зрителям чемпионата Европы по футболу следует уйти на карантин. По меньшей мере два шведа вернулись из России с COVID-19. (kommersant.ru)