Китай запустил новый железнодорожный маршрут до немецкого города Мангейм в обход России через Азербайджан.

Маршрут проходит через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, пересекая Каспийское и Черное моря с использованием мультимодальных перевозок.

Также сообщается, что 13 апреля из китайского города Сиань по нему отправился первый поезд с грузом спорттоваров.

«Новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые поезда Китай — Европа до этого проходили редко. Эффективность перевозок повысится, а расходы на них сократятся. Этот маршрут предоставляет китайским компаниям возможность наладить экспорт в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.