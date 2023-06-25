Вооруженные Силы Азербайджана были созданы в Гяндже по решению парламента Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года. После падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году армия была распущена, и 9 октября 1991 года, согласно решению Верховного Совета были вновь созданы Вооруженные силы. После восстановления независимости Азербайджана в 1991 году, армейский праздник отмечался 9 октября — когда был создан первый батальон будущей национальной армии. Так было до 1998 года, когда по указу президента Гейдара Алиева, 26 июня был объявлен Днем вооруженных сил.

2020 год стал особенным для азербайджанского народа и его армии. В июле ВС Армении предприняли попытку провокации на товузском направлении, которая была решительно пресечена ВС Азербайджана. 27 сентября того же года в ответ на очередную провокацию армян наша армия по указанию Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию и нанесла сокрушительный удар по врагу. В результате 44-дневной Отечественной войны наши земли, которые находились под оккупацией на протяжении около 30 лет, были освобождены от армянских оккупантов. В настоящее время флаг Азербайджана развевается в Карабахе, включая Шушу, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Лачын, Кельбаджар и Агдам. В ходе Отечественной войны наши бойцы полностью разгромили и уничтожили вражескую армию, отомстив тем самым за всех наших шехидов.

44-дневная Отечественная война показала силу и мощь Азербайджанской армии, вошла в военную историю как война XXI века, разбив миф о «непобедимости армянской армии» и продемонстрировав врагу и всему миру нашу силу.

Сегодня в военных школах передовых стран мира изучается операция «Железный кулак», проведенная Азербайджанской армией во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым против армянских оккупантов.

В настоящее время по боеспособности, а также по материально-технической оснащенности армии, Азербайджан считается самым сильным государством на Южном Кавказе.

В структуру ВС входят Сухопутные Войска, Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной обороны и Военно-морские силы.

Редакция # поздравляет воинов Азербайджанской армии с праздником и желает успехов в их священном служении во имя защиты независимости нашей страны.