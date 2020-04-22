23 белорусских хоккеиста заразились коронавирусом

В хоккейном клубе «Неман» произошла вспышка коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал NEXTA Live, что первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Кроме того, заразились 17 юниоров команды. По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на одной из баз отдыха.

Отметим, что ранее хоккеист любительской команды президента Беларуси Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал также положительный тест на COVID-19.

В Беларуси зафиксировано 6 723 случая заражения коронавирусом, умер 51 человек.