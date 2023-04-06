В Иране вовсю разгорается нервная истерика по поводу открытия Азербайджаном посольства в Израиле. На этот раз к вопящему хору чиновников присоединились 210 депутатов иранского парламента, принявших 5 апреля заявление, осуждающее открытие посольства Азербайджана в Израиле.

В заявлении говорится, что правительство Азербайджана действует «вопреки интересам исламского мира, открыв посольство в центре сионистского режима, представив своего посла фальшивому режиму».

Знать бы поподробнее, что именно понимают в Тегеране под интересами исламского мира. Неужели помощь христианской Армении в оккупации земель мусульманского Азербайджана, уничтожение и изгнание мусульман с родных краев, осквернение мечетей и кладбищ? С момента освобождения оккупированных Арменией азербайджанских территорий в адрес Баку было сделано так много угроз, а вот к Еревану у Ирана нет никаких претензий. Даже когда в сентябре 2020 года Армения официально открыла свое посольство в Израиле, посол Ирана в Ереване Аббас Зохури всего лишь отметил, что его страна уважает решение армянских властей.

А вот в случае с Азербайджаном мы наблюдаем противоположную картину. В заявлении парламента Ирана отмечается, что этот шаг правительства Азербайджана «будет иметь много негативных политических последствий, и мусульмане мира будут рассматривать их, как пособников сионистского режима, убивающего и угнетающего палестинцев». В связи с этим парламент Ирана даже обратился к правительствам арабских и исламских стран, Организацию исламского сотрудничества с целью осуждения действий Азербайджана.

В случае с открытием посольства Армении в Израиле иранские депутаты не были так эмоциональны. В Израиле действуют посольства таких мусульманских стран, как Турция, Египет, Иордания, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, однако иранский парламент не принимал никаких заявлений по поводу открытия этими государствами дипломатических представительств.

Как видим, в тексте заявления парламента Ирана нет никакой конкретики, а всего лишь ненужные эмоции на фоне бессильной злобы. В ходе недавнего визита в Израиль глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов также посетил Палестину и провел встречи с местными чиновниками. В отличие от иранских чиновников палестинские не выражали никаких претензий Байрамову по поводу открытия Азербайджаном посольства в Израиле. И сейчас, записавшись в адвокатов и радетелей палестинского народа, иранские депутаты призывают мусульманский мир осудить власти Азербайджана как «пособников сионистского режима».

Следуя подобной логике, парламент Азербайджана должен был принять заявление по поводу визита в январе текущего года в Иран по приглашению Епархиального совета Тегеранской епархии Армянской апостольской церкви «омбудсмена» сепаратистского огрызка Гегама Степаняна и армянского депутата Аспрама Крпеяна.

Они 27 января приняли участие в митинге в поддержку сепаратистского огрызка на территории армянской церкви Святого Саркиса в Тегеране, на который пришли граждане Ирана армянской национальности. На митинге также выступили глава Тегеранской епархии архиепископ Сепух Саркисян и глава Карабахской епархии архиепископ Вртанес Абрамян. После митинга Степаняна и Крпеяна принял тегеранский архиепископ, причём на этой встрече присутствовали депутаты иранского парламента армянской национальности.

Если власти Ирана уже прожужжали всем уши о «мусульманской солидарности», то с какой стати позволили провести в Тегеране антиазербайджанский митинг? Примечательно, что в этот же день – 27 января, в Тегеране было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана, о ходе расследования которого до сих Баку не проинформирован.

В этой ситуации возникает закономерный вопрос — является ли случайностью это совпадение? Но вместо конкретных ответов на многочисленные вопросы власти Ирана отдают предпочтение нагнетанию антиазербайджанской истерии.