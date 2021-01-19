20 января: трагедия глазами мастеров искусства

Завтра в Азербайджане будет отмечаться 31 годовщина трагических событий 20 января 1990 года. Ежегодно эта черная дата в азербайджанском календаре находит отражение в выставках, фильмах и памятных мероприятиях, посвященных этой трагедии.

Как сообщили # в пресс – службе ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание», 20 января в эфире AZTV будет представлен новый документальный фильм, посвященный трагедии 20 Января.

Фильм под названием «В последний момент» основан на воспоминаниях очевидца январских событий — Назима Алекперова. Образ героя в документальном фильме исполнил его сын Мамедали Алекперов, в фильме также озвучено интервью с самим Назимом Алекперовым.

Автомобиль Алекперова — «Запорожец» с госномером 37-22 AQ переехала БМП (Боевая Машина Пехоты), однако Назим чудом остался жив и смог выбраться из автомобиля. Герой фильма хранит машину по сегодняшний день. Зрители смогут увидеть этого железного «свидетеля» трагедии 20 января в документальном фильме. В фильме в художественной форме показано вторжение военной техники в Баку, а также демонстрируются архивные материалы. Автор сценария картины — Афаг Ахмедова, режиссер — Эльнур Мамедов, оператор — Джавид Алиев.

Фильм «В последний момент» будет показан по AZTV 20 января в 21:00.

Азербайджанский Культурный центр в Израиле «АзИз» по случаю очередной годовщины январской трагедии проведет ZOOM-конференцию. Ее ведущий, — популярный азербайджанский гид, травел — блогер и журналист Вячеслав Сапунов «поведет» участников конференции по тем улицам Баку, где происходили трагические события. Конференция состоится 19 января в 21:00. Подключиться к конференции могут все желающие, перейдя по ссылке Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88576838760

На официальной странице Государственной картинной галереи в социальной сети Facebook 20 января в 18.00 состоится открытие виртуальной выставки Şanlı Tarix («Славная история»). Ее организаторы — Министерство культуры Азербайджана и Государственная картинная галерея.

В экспозицию войдут работы азербайджанских художников, отражающие трагические события 20 января 1990 года.

В Национальном Музее Истории Азербайджана НАНА также состоялось мероприятие, приуроченное к 31-ой годовщине 20 января. Ме6роприятие прошло в онлайн – формате и было организовано отделом научно-массовой работы и образования. В роли модератора выступил музейный специалист Ганира Гафарлы. Участниками мероприятия были прослушаны выступления заведующей отделом Фариды Шамси, ведущего научного сотрудника Бахмана Керимова, были продемонстрированы видео-слайд об экспонатах, отражающих события 20 января, видеоролики с выступлениями учащихся. В мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся Лицея технико-гуманитарных наук N 2 Насиминского района, школы имени Махира Алекберова города Товуза, школы N 1 Физулинского р-на, школы N 29 Зангеланского района, школы N 5 города Исмаиллы, школы N 128 Сабунчинского района, школы N 141 Сураханского района, средней школы села Галынджаг Исмаиллинского района, средней школы села Баш Дашагыл, школы села Шюмруд Астаринского района, школы N 3 города Худата ( всего 103 человека).