20-21 августа ГЭЦ проведет приемные экзамены

ГЭЦ проведет приемные экзамены 20-21 августа.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, 20 августа экзамены пройдут в 16 городах и районах, 21-го – в 19-и.

21 августа 2020 года в Баку, Гяндже и Нахчыване для абитуриентов, подавших документы в вузы по II, III и V группам специальностей и в колледжи на базе 9-летнего образования будут проведены:

– дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих сдать вступительный экзамен в вузы или средне-специальные учебные заведения по иностранному языку, отличному от языка, по которому они сдали выпускной экзамен;

– дополнительные экзамены (по азербайджанскому или русскому языку) для желающих сдать вступительный экзамен по языку, отличному от языка, по которому они сдавали выпускной экзамен.

При явке на экзамен участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, «пропускной экзаменационный лист» и «декларацию о здоровье участника экзамена». Оба документа следует распечатать на отдельных листах. «Декларация о здоровье участника экзамена» подписывается самим абитуриентом.

Экзаменационный лист хранится у самого участника (абитуриента), а декларация о здоровье сдается экзаменационному контролеру.

Экзамены начинаются в 11.00.