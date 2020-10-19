2 ноября Земле грозит столкновение с астероидом

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час (40,2 тысячи километров в час). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал ученый в Instagram.

Тайсон отметил, что астероид не такой большой, чтобы причинить вред. «Так что если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной», — добавил он. (РИА Новости)