Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Так написано в романе Джорджа Оруэлла «1984», который принято считать одной из самых известных антиутопий XX века.

Современная Россия все больше живет именно по этим принципам, выдавая ложь за правду и умудряясь обижаться на весь остальной мир, который удивлен такими выкрутасами и изнасилованием здравого смысла.

Хотите примеры? Пожалуйста. Начнем с того, что 4 декабря агентство AP сообщило, что, по данным американской разведки, Россия планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года при участии 175 тысяч военных. Газета The Washington Post в тот же день отметила, что нападение может произойти одновременно по нескольким направлениям: с севера аннексированного Крыма, через подконтрольные сепаратистам территории на востоке и с северной границы Украины.

Также замечу, что и Daily Express пишет о том, что напряженность вокруг Украины растет, фотографии со спутника свидетельствуют о том, что на российской военной базе в Крыму находятся сотни танков и бронемашин. Кроме того, Россия приняла новый закон, который позволяет хоронить погибших военных в братских могилах, а не доставлять на родину. Как отмечает автор статьи, многие расценили это как сигнал, что Россия строит планы по военному вмешательству.

Кроме того, Минобороны США разрабатывает план передачи Украине данных американской разведки, которые помогли бы стране в противодействии возможному военному вторжению России, заявили The New York Times источники в администрации США. По словам собеседников газеты, речь может идти об изображениях, показывающих движение российских войск для перехода украинской границы.

Если передать такую информацию в нужное время, она может помочь украинским военным предотвратить нападение, написала NYT. Сейчас разведка США уже передает Киеву больше материалов, чем это было до увеличения российского военного контингента вблизи границы с Украиной, сообщил изданию один из источников. Можно и дальше перечислять список доказательств того, сколь велика вероятность нового военного вторжения РФ на территорию Украины, по мнению Запада.

Но есть и иные новости, успокаивающие. Как сообщает Fox News, готовясь начать в будущем году переговоры о безопасности с администрацией Байдена, Россия отвела от украинской границы десять тысяч своих военнослужащих. Российские военные заявили, что после завершения продолжительных учений вблизи границы войска вернулись в места своей постоянной дислокации. Но эксперты считают, что это лишь часть вооружённых сил, расположенных в регионе.

При этом, руководство РФ делает, мягко говоря, очень удивительные заявления. «Политика западных стран и США, в частности, «приперла» Россию к таким линиям, «дальше которых некуда отступать», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин. «Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!» — сказал президент РФ.

Эту же мысль развила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Руководство нашей страны не планирует нападения на Украину, а 80 процентов россиян считают украинцев братским народом», — заявила она на пресс-конференции. Что самое забавное, ее речи и речи президента РФ звучат в унисон с очередными угрозами в адрес Украины, которые озвучивает глава Чечни Рамзан Кадыров.

“Сегодня у нас проблемный украинский вопрос, и это не вопрос уровня президента страны. Это мой уровень. Если бы мне его поручили, то я давно бы решил этот вопрос. Я бы присоединил к Чеченской республике Украину и забрал бы ее, решив тем самым вопрос. Но все-таки есть государственные, правовые договоренности, которые не позволяют принимать такое решение”, — заявил Кадыров на пресс-конференции в Грозном.

Оставим в сторону познания Рамзана Ахматовича в географии, упомянув лишь о том, что у Чечни и Украины нет общих границ. Но вся эта риторика главы одного из субъектов РФ, который слишком часто позволяет себе «легкость в мыслях необыкновенную», уже доказывает, что в РФ не оставили планов по захвату очередной части украинских территорий. При этом, уже есть попытка обвинить во всем… коллективный Запад.

Особо умиляют речи Валентины Матвивенко, в девичестве Тютиной. Она родилась в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР, детство и юность провела в Черкассах. Валентина Ивановна с красным дипломом окончила Черкасское медицинское училище. Напоминаю об этом, дабы было понятно, что госпожа Матвиенко кровно связана с Украиной. Но чиновник высокого ранга победил в ней все. В итоге, она не осмеливается осудить Кадырова за очередные провокационные заявления и сама пытается выдать черное за белое. Дело в том, что российские войска уже вторглись на территорию Украины, уже был признанный всем миром факт аннексии Крыма, за что против РФ были введены международные санкции. При этом, данное преступление сопровождалось и сопровождается фразами о «братском народе».

Приведу еще одну цифру. С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 488 украинских военных. Об этом, на состоявшейся в начале декабря пресс-конференции заявил главный специалист отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Владислав Куценко. Он подчеркнул, что в сформированный институтом перечень входят не только военные, которые погибли непосредственно на фронте, но и те, кто умер впоследствии в результате полученных ранений.

Вот вам и цена «братства» по-российски. Украинцев убивали не солдаты НАТО, не американцы, не англичане. Не США, Великобритания, какая-то иная страна-член НАТО аннексировала Крым и разожгла сепаратизм, избрав бывших главарей сепаратистов в свой парламент. Это сделала Россия. Но руководители РФ пытаются убедить весь мир, а главное — собственных сограждан, в обратном. Получается это у них, мягко говоря, не очень здорово. Разве что есть новый повод вспомнить оруэлловский роман.