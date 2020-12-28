Трамп утвердил бюджет с пакетом мер стимулирования экономики на $900 млрд.

Одобрение президентом этого документа позволяет избежать так называемого «шатдауна» — частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться во вторник и затронула бы несколько миллионов госслужащих, если бы не была принята дополнительная временная резолюция о продлении финансирования. Кроме того, принятие бюджета позволяет продлить действие двух программ помощи безработным в условиях пандемии, срок действия которых истек с ночь с субботы на воскресенье.

«Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом», — сообщил Дир.

Трамп, подписав законопроект в его нынешнем виде, по сути согласился с тем, чтобы прямые выплаты гражданам страны в рамках пакета мер стимулирования национальной экономики составляли лишь $600, против чего он раньше выступал. Тем не менее, он дал понять, что будет уже после подписания бюджета добиваться того, чтобы они были увеличены до $2 тыс., а из бюджета была бы исключена часть расходов, которые он считает неоправданными.

Ранее группа из 11 конгрессменов и сенаторов от обеих партий обратилась к Трампу с призывом либо срочно подписать законопроект о стимулировании экономики, либо наложить на него вето, чтобы законодатели успели преодолеть вето до начала работы Конгресса нового созыва 3 января 2021 года.

«Я подпишу бюджет и пакет по коронавирусу, направив при этом Конгрессу решительное заявление о том, что расточительные статьи расходов должны быть убраны», — говорится в сообщении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома. По словам президента, он направит законодателям конкретный список пунктов, с которыми он не согласен, а также официальный запрос о том, чтобы эти статьи расходов были исключены.

«В понедельник Палата представителей проголосует по вопросу о том, чтобы увеличить платежи гражданам с $600 до $2 тыс.», — отметил также президент. Он добавил, что Сенат также «начнет процесс голосования об увеличении выплат до 2 тыс.» Кроме того, по его словам, «Конгресс пообещал», что действие раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, будет либо завершено, либо раздел будет существенно реформирован. Ранее Трамп неоднократно высказывался против существования такого положения в законе.

Помимо этого, по утверждению Трампа, «Палата представителей и Сенат согласились серьезно обратить внимание на очень значительные нарушения на выборах, которые имели место во время президентских выборов 3 ноября».

Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил проект бюджета, который включает в себя пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн, а также новый пакет мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд.

В документ включены в том числе и ряд инициатив, касающихся внешней политики. Так, в нем прописано, что власти Соединенных Штатов направляют $290 млн на «противодействие влиянию России». В частности, речь идет о выделении средств на работу радиостанций «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», финансируемых из госбюджета США. При этом на «противодействие влиянию Китая» выделяется $300 млн.

Кроме того, в пакет был включен законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), расширяющий полномочия президента США по введению санкций в связи с президентскими выборами 2020 года в Белоруссии. Санкции, согласно документу, могут вводиться в отношении организаторов выборов, белорусских официальных лиц, должностных лиц Союзного государства (РФ и Белоруссии), нарушавших свободу СМИ или права человека в республике, а также российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в нарушении прав человека в Белоруссии, связанном с политическими репрессиями. (ТАСС)