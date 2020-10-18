Плененные армянские военнослужащие поблагодарили за отношение к ним

Секретарь Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов посетил в госпитале взятых в плен в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября, армянских военнослужащих Саргсяна Арега (13.11.2001 г.), Амирджаняна Нарека (23.05.2001 г.), Микаэляна Альберта (07.09.2001 г.).

Об этом АПА сообщили в Госкомиссии.

В ходе беседы секретарь комиссии поинтересовался состоянием раненых армянских военнослужащих, отношением к ним, лечением и условиями содержания.

Армянские военнослужащие выразили удовлетворение отношением к ним в Азербайджане, отметили, что лечение проходит нормально, выразили признательность.

Руководствуясь положениями норм международного гуманитарного права, был организован телефонный разговор с семьями двух раненых армянских военнослужащих. А.Микаэлян сказал, что не помнит номера членов семьи, были созданы условия для его видеообращения к близким.

Армянские военнослужащие выразили признательность за то, что их навестили и создали условия для телефонной беседы с родными.