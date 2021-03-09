160 лет азербайджанской фотографии: как отметят это событие в Баку

Азербайджанская фотография отмечает свое 160-летие. В этой связи Объединение фотографов Азербайджана (ОФА) готовит серию мероприятий, часть из которых будет осуществлена в онлайн – формате.

Рассказывая об этом #, председатель ОФА Мирнаиб Гасаноглу отметил, что, к сожалению, история азербайджанской фотографии не изучалась в плоскости научных исследований, и подчеркнул, что на данный момент исчисление ведется от снимков Баку и поселка Фатмаи, сделанных капитан – лейтенантом русской армии Александром Ульским.

Сделанные им снимки бакинской бухты в 1861 положили начало истории азербайджанской фотографии. Первая фотография, сделанная Ульским, называлась «Бакинский образ жизни». Этот снимок также считается первой фотографией города Баку.

По словам М.Гасаноглу, в Азербайджане имеются фотографии, датируемые и более ранним временем. Это портреты неизвестных людей, сделанные авторами, имена которых не дошли до наших дней.

Александр Ульский оставил нам в качестве наследия высококачественные и информативные снимки старого Баку. В 1862 году он снял северо-восточный портал комплекса сооружений в Ичеришехер, который позднее стали называть Дворцом Ширваншахов. В оригинале фотография называется «Северо-восточный портик Ханского дворца». В 1864 году Ульский сделал несколько панорамных стереофотографий Ичеришехер и бакинской пристани. Снимки были сделаны с моря с движущегося судна. В кадр попали все три минарета Ичеришехер, Девичья башня и несколько судов и лодок на море. Известны также фотография Ульского «Закаспийское торговое товарищество» и снимок здания Адмиралтейства на Баилове.

В 1855 году Ульский окончил офицерские классы при Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. В дальнейшем прошел хорошую практическую школу астронома под руководством Василия (Фридриха Георга Вильгельма) Струве – одного из разработчиков проекта Пулковской обсерватории и ее первого директора.

Ульский также составил первую в истории батиметрическую схему Абшеронского порога и батиметрическую карту Каспийского моря и подробно описал остров Пир-Аллахы.

М.Гасаноглу рассказал в интервью #, что все оригиналы фотографий капитана – лейтенанта, сделанные в Баку, хранятся в Санкт-Петербурге. В Баку привезены копии, которые в настоящий момент находятся в Государственном архиве кинофотодокументов.

Рассказывая о проектах в рамках празднования 160-летия азербайджанской фотографии, Гасаноглу особо выделил создание информативно-художественных роликов, благодаря которым каждый желающий сможет окунуться в познавательный исторический экскурс, узнать о судьбах и творческом пути первых фотографов, запечатлевших Баку на свои камеры, о самых знаменитых снимках, свидетельствующих о зарождении в Азербайджане искусства фотографии.