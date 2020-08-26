Африка победила полиомиелит

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о полном искоренении полиомиелита на всей территории Африки, передает CNN.

«Конец дикого полиомиелита в Африке — великий день <…> Никто из нас не смог бы добиться этого в одиночку», — сказал гендиректор.

По его словам, победа над заболеванием стала историческим успехом в области общественного здравоохранения.

Он добавил, что с 1966 года, когда государства Африки впервые начали массово бороться с заболеванием, на континент было поставлено около 9 млрд вакцин от полиомиелита, что и помогло в конечном итоге добиться победы над ним.

Полиомиелит — вирусное инфекционное заболевание, которые проявляется в виде спиномозгового паралича у детей. Последний случай заболевания был зафиксирован в Африке в 2016 году, но руководство ВОЗ приняло решение выждать четыре года, чтобы удостовериться в отсутствии новых вспышек инфекции.

Согласно данным организации, борьба с заболеванием, которая началась в 1966 года, спасла около 180 тыс. детских жизней и предотвратила паралич у 1,8 млн человек. (Газета.Ру)