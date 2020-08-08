В Италии выявили рост случаев заражения коронавирусом

В Италии 38 процентов выросло суточное число заразившихся коронавирусом, сообщает Associated Press.

За прошлые сутки в стране выявили 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста не было с конца мая, подчеркивает агентство.

Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на регион Венета, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тысячи тестов на коронавирус.

Как рассказал глава региона Лука Дзайя, инфекцию выявили у жителей, который недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции. «Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже нескольких недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него», — заявил он.