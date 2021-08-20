«15 сентября предусмотрено начать занятия в школах в традиционной форме».

Как передает АПА, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации этот вопрос может быть рассмотрен в начале сентября: «У родителей, дети которых на сегодняшний день ходят в школу, не требуют ковид-паспорт. Такое требование не установлено. Но в связи с работниками сферы образования такое требование есть».