Лукашенко заявил, что Россия пыталась перебросить в Беларусь 200 бойцов

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия пытается скрыть попытку переброски 200 бойцов частной военной компании на территорию Беларуси.

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — заявил Лукашенко. В субботу он заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании.

«У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее. Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — сказал глава государства.

Minval.az

Раздел: Бывший СССР

Опубликовано: 2020/08/01 23:26

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| 2020-08-01T23:38:13+04:00 1 августа 2020, 23:38|12345 (Пока оценок нет)
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