Море не для всех: стоимость услуг на пляжах подорожает – грядут штрафы

Выехать за пределы страны на отдых в ближайшее время вряд ли у кого-то получится, так что альтернативы отечественным пляжам этим летом фактически нет. Но в этом пляжном сезоне отдыхающих ждут новшества — получение электронного разрешения на посещение пляжей и соблюдение социальной дистанции. Впрочем, и эксперты, и простые граждане относятся к ним скептически.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал #, что уже видел купающихся на северных пляжах, так что некоторые сами открыли пляжный сезон.

В этом году на пляжах будет больше людей, если погода не подведет. Обычно именно по выходным на Абшероне сильный ветер, отмечает эксперт. По его словам, пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие аспекты жизни, и не могла не коснуться пляжного отдыха. Однако в реальности многие предписания останутся лишь на бумаге, так как нарушать правила на пляжах будут если не все, то большинство.

«Я видел сообщение о новых правилах посещения пляжей, в том числе необходимость соблюдения социальной дистанции и получение электронного разрешения на их посещение. Но это не будет работать. Только одни шиховские пляжи летом посещают 10 тысяч человек. Это какую площадь должен иметь пляж, чтобы вместить всех желающих и соблюсти дистанцию в два метра между посетителями? А какие тогда очереди будут в душевые и раздевалки…И как будут соблюдать те же два метра расстояния в воде?», – задается вопросом он.

Эксперт подчеркивает, что новые требования невыгодны для предпринимателей, содержащих пляжи и неудобны для потребителей, их посещающих, но в случае их несоблюдения могут быть внедрены штрафы.

По словам Н.Агаева, выдвигалось даже предложение пропускать на пляжи только после флюорографии, что конечно, нереально и было бы более чем странно.

«Может, стоит разрешать посещать пляжи в первую очередь тем, кто делал тест на коронавирус. Но что конкретно нужно предпринять в данной ситуации, должны предлагать врачи, однако они не хотят брать на себя ответственность. В принципе, – считает эксперт, – наша страна, как и любая другая, должна быть заинтересована в выработке коллективного иммунитета. Коронавирус – это надолго, если не навсегда, и надо привыкнуть к этой мысли».

Что касается стоимости посещения частных пляжей, то, по его мнению, она увеличится из-за необходимости соблюдения новых правил, а значит уменьшения числа посетителей и дополнительных расходов. Скажем, там, где раньше платили 30 манатов, сейчас будут платить 50.

После внедрения похожих правил в Греции в этом сезоне заметно выросла стоимость пляжных услуг. Это же ждет и нас. Потому, по мнению Н.Агаева, многие граждане предпочтут купаться на диких пляжах, хотя это опасно.

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов отмечает, что внедренные ограничения на пляжах приведут к повышению цен на услуги – аренду шезлонгов, зонтиков и т.д. Правда, эксперт не верит, что предписанные правила будут соблюдаться, наш народ к этому не готов. Его могут заставить следовать правилам только штрафы, но доказать, что человек не соблюдал дистанцию в два метра на пляже, будет крайне тяжело. Тем не менее, по его прогнозам, стоимость повысится как минимум на 20%.

«Потребителям останется только смириться, ведь ничего с этим не поделаешь. Многим и до этого было все это не по карману, а сейчас тем более», – говорит Э.Гусейнов.

Глава ССП также считает, что увеличится число тех, кто выберет дикие пляжи, люди будут искать новые бесплатные места для купания. Но на этих пляжах нет спасательных вышек, их не патрулируют спасатели, там может быть опасно, и случись что на воде, человека никто не спасет. По этой причине можно прогнозировать рост числа утонувших. По словам Э.Гусейнова, МЧС должно принять это во внимание и работать более эффективно.

Эксперт отметил, что практически все побережье от Баку до Ширвана загорожено заборами, там куда ни посмотришь виллы. А простому человеку найти открытый берег моря становится все сложнее. Приходится либо идти на частные пляжи, либо отказываться от морских ванн, либо купаться там, где опасно.

«Я был во многих странах, имеющих доступ к морю или океану, но такой печальной ситуации нигде не видел. Везде доступ к морю открыт, и жители могут свободно там купаться. У нас необходимо исправлять сложившуюся ситуацию, но хотя об этом много говорят, ничего не делают», – резюмировал Э.Гусейнов.