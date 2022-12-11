12 государств, входящих в Европейский союз (ЕС), потребовали снизить потолок цен на российский газ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом 12 стран-членов Евросоюза намерены смягчить влияние энергокризиса на европейских потребителей и бизнес. По данным агентства, среди этих стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

Государства направили предложение по снижению потолка цен на газ за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики стран ЕС, которые должны согласовать этот проект.