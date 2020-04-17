107-летняя жительница Турции поборола коронавирус

107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших коронавирус нового типа (Сovid-19), сообщает Агентство Анадолу.

Благодаря сильно иммунной системе Карадениз смогла вылечиться от Сovid-19 в течение одной недели.

Престарелую женщину поместили в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру. Тест на коронавирус у 107-летней женщины оказался позитивным.

Через неделю Карадениз выписали из больницы. Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома.

Вместе с ней на карантине находится ее внук Эндер Чыраг, который ухаживает за бабушкой, принимая все меры предосторожности и учитывая правила социальной дистанции.