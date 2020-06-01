1 июля в России проведут голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проведено в России 1 июля. Об этом в понедельник, 1 июня, объявил президент РФ Владимир Путин на совещании рабочей группы по изменению Конституции. Ранее эту дату предложила председатель ЦИК Элла Памфилова. Памфилова сообщила, что, в зависимости от ситуации для гизбирательных участков можно будет использовать школы, а также помещения и на придомовых территориях.

Что касается электронного голосования, то, как сообщила Памфилова, его проведение будет возможно не более, чем в двух-трех регионах страны — «если решат регионы и докажут, что готовы к этому».

Кроме того, на голосовании по поправкам в Конституцию ЦИК собирается широко использовать механизм «Мобильный избиратель», указала Памфилова. По данным Центризбиркома, этот механизм позволяет гражданину проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если он заранее подаст заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

В то же время граждане смогут проголосовать на дому, «если человек просто не может оставить родственника и хочет проголосовать дома», добавила Памфилова.

По словам Памфиловой, процедура голосования на дому будет бесконтактной. «При этом исключена возможность прямых контактов — никто из членов комиссий или наблюдателей заходить в квартиру не будет», — цитирует главу ЦИК «Российская газета».

По данным заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, плебисцит по поправкам пройдет в течение недели, причем отдать свой голос можно будет в любой день, а писать заявление для досрочного голосования не потребуется. Элла Памфилова заявила, что возможность проголосовать в течение семи дней «позволит избежать очередей, скопления людей на избирательных участках, чтобы свести к нулю возможность заражения». (DW)