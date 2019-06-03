В Шеки завершился Международный симпозиум по керамике «От природы к истории»

Керамика — древнее искусство, на протяжении всей истории неразрывно связанное с бытом человека, выражающее его эстетические вкусы и мировоззрение.

Огромное количество керамических артефактов, обнаруженных на территории Азербайджана со времен неолита до наших дней, свидетельствуют о тысячелетиях развития этого искусства и, соответственно, цивилизации в нашей стране. Особенно своей глиной на протяжении веков славился один из живописных горных районов Азербайджана — Шеки.

Найденные здесь во время раскопок дровяные печи-горны служат доказательством высокого мастерства древних керамистов и мастеров гончарного дела. Имея такое богатое историческое наследие, великолепную глину, уникальную по окрасу и свойствам из-за содержания оксидов всех металлов, Шеки стал местом, где совместными усилиями юридического лица публичного права ABAD и Pasha Holding в октябре 2018 года был открыт первый в Азербайджане и среди стран Южного Кавказа Центр керамики и прикладного искусства ABAD.

С целью дальнейшего развития искусства керамики и укрепления авторитета Азербайджана в мире, как государства, в котором большое внимание уделяется развитию всех видов декоративно-прикладного искусства, в Центре керамики и прикладного искусства ABAD с 20 мая по 2 июня 2019 года прошел Первый Международный симпозиум по керамике «От природы к истории».

Цели и задачи симпозиума, организованного ABAD, обмен опытом и профессиональными навыками между участниками-керамистами, oзнакомление участников с творческими направлениям и современными тенденциями развития керамики в мире и т.д.

В симпозиуме приняли участие 26 художников-керамистов из Турции, России, Украины, Польши, Чехии, Латвии, Ирака, Норвегии, Бразилии, Туниса, Бангладеша, Иордании, Кыргызыстана, Монголии.

В течении двух недель керамисты, под руководством известного художника Мир-Теймура Мамедова, работали над созданием скульптурных композиций для специальной коллекции.

По словам координатора шекинского Центра керамики и прикладного искусства, известного азербайджанского художника Мир-Теймура Мамедова, чьими керамическими изделиями покрыта фасадная стена Центра, симпозиум по керамике «От природы к истории» — первое масштабное международное мероприятие, в котором приняли участие известные керамисты из различных точек земного шара.

«На протяжении всей истории керамика была неразрывно связана с бытом человека, выражала его эстетические вкусы, его мировоззрение. Данное мероприятие послужило прекрасной площадкой для взаимодействия мастеров из разных стран, для экспериментов, для завязывания новых знакомств. Участники смогли получить полезный опыт, занимаясь творчеством и воплощая в жизнь свои идеи, познакомиться с современными тенденциями керамического искусства. Это мероприятие также стало хорошей возможностью для популяризации азербайджанской культуры за рубежом. Мероприятие было организовано на очень высоком уровне, что отмечают сами участники симпозиума. Уверен, что это только начало, и мероприятия подобного характера будут проводиться на регулярной основе», — Мир-Теймур Мамедов.

Участники симпозиума также поделились своими впечатлениями.

Как отметил художник-керамист из Бангладеша Анисул Хака (Anisul Haque), работа которого посвящена беженцам, вынужденным покинуть родные места в результате вооруженных конфликтов, его скульптура отображает страдания обездоленного измученного человека, борющегося за свою жизнь, старающегося выжить в этом мире.

«Сегодня в мире много конфликтов. В результате кровопролитных войн умирают люди, другие становятся беженцами и вынужденными переселенцами, дети теряют родителей, люди лишены средств для существования. Дети лишаются своего будущего, они видят только войну и это ужасно. Меня, как человека и как художника-керамиста, это трогает до глубины души, ведь люди, к большому сожалению, все чаще теряют человечность, забывая про гуманизм и сострадание. Я не могу оставаться равнодушным к боли других людей. Поэтому посчитал нужным сделать что-то для того, чтобы попытаться остановить кровопролитие и несправедливость, ведь таких убийств и жертв очень много. Например, в Баку я видел Аллею, где захоронены азербайджанцы, погибшие в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В своей работе я отразил боль, страдания, муки и тем самым хотел призвать к прекращению войн и восстановлению мира во всем мире», — сказал он, поблагодарив ABAD за предоставленную возможность принять участие симпозиуме.

«Спасибо, что дали возможность поработать вместе с моими талантливыми коллегами из разных стран. Это прекрасная платформа для новых знакомств, обмена опытом и идеями», — заключил Анисул Хак.

Шаньяр Абдуллах Салман Альгарад (Shanyar Abdullah Salman Algarad), занимается керамикой около 20 лет. Он приехал на симпозиум из Ирака.

«Проведение симпозиума в столь интересном древнем азербайджанском городе имеет особую важность. Меня очень впечатлил этот небольшой, но очень красивый город Шеки с его улицами, вымощенными брусчаткой, старинными домами, историческими памятниками архитектуры, такими, как Дворец шекинских ханов, Караван сарай, древние крепости и многое другое.

Нахождение в таком историческом месте, где каждый камень способен рассказать свою собственную историю, где человек наслаждается великолепием природы данного региона. Хочется творить и создавать. Здесь творческий человек получает необходимый заряд энергии, помогающий погрузиться в процесс созидания», — отметил он.

Специализация участницы из Чехии Евы Пелечовой (Eva Pelechova) — скульптурные инсталляции.

«Также я работаю с керамикой. Я приехала в Шеки , чтобы узнать много интересного и нового. Это своего рода для меня вызов к чему-то новому, работать на новом месте с материалом, с которым до этого не имела дела Я рада, тому, что мне представилась возможность побывать в Азербайджане, в Шеки. Люди просто невероятно дружелюбны и они очень открыто, душевно нас принимали», — подчеркнула Ева Пелечова.

В свою очередь глава отдела маркетинга, связей с общественностью и международных отношений проекта ABAD Турана Гасымова отметила, что 20 мая, перед приездом в Шеки, для участников симпозиума была устроена экскурсия по Баку, во время которой они получили информацию о богатой азербайджанской культуре, истории, обычаях и традициях нашего народа. «К тому же, их проинформировали об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Во время культурной программы иностранные гости посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, побывали в Ичери Шехер, Гыз Галасы, Дворце Ширваншахов и культурном Центре Гейдара Алиева. Также участники симпозиума посетили древнее село Киш, где располагается древний Албанский храм, город Габалу и его исторические памятники», — сказала представительница ABAD.

В завершении Турана Гасымова отметила, что учитывая большой интерес отечественных керамистов, в будущем будет проведен подобного рода симпозиум на республиканском уровне.