В Баку завершился тренинг министерства образования для журналистов

30 и 31 мая в пригороде Баку прошел тренинг для журналистов, организованный министерством Образования Азербайджана. На мероприятии приняли участие замминистра Фируддин Гурбанов, председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов, завотделом по международному сотрудничеству министерства Ниджат Мамедли, заведующая отделом Управления аккредитации и нострификации министерства образования Туран Топалова, завотделом по работе с одаренными детьми Института образования Фуад Гараев, заместитель главы отдела Управления капитального строительства и снабжения министерства образования Халил Гасымов, заместитель министра образования Идрис Исаев, заместитель руководителя аппарата Министерства образования Фарзали Гадиров, руководитель проекта «Məktəblinin dostu» («Друг школьника») Рустам Агаев, главный советник отдела учебных ресурсов Вюсаля Алиева, руководитель проекта Института образования «Запасные учебники» Заур Исаев.

Фирудин Гурбанов, выступая на тренинге отметил, что, как и в каждой сфере, и в образовании есть определенные проблемы, в том числе связанные с психологическим состоянием учащихся и педагогов. «К данному вопросу необходимо относиться особенно чутко. Необходимо учесть, что в Азербайджане получают образование 1 млн. 600 тысяч учеников, у каждого из них разные, уже сформировавшиеся к моменту поступления в школу характеры. Уже к 3-5 годам характер человека сформирован. По этой причине необходимо вовремя уделить должное внимание образованию ребенка. Если этого не сделать, могут возникнуть определенные проблемы с их дальнейшим развитием», — отметил чиновник структуры.

В свою очередь, выступая на мероприятии, Афлатун Амашов сказал, что в течение года в Совет по прессе поступает почти 700 письменных жалоб. «Около 30% жалоб исходят от школьников, школ и директоров школ. В основном, данные жалобы связаны с распространением не отражающей действительность информации на различных сайтах. В большинстве случаев правда на стороне жалобщиков. В таких случаях мы (Совет прессы) даем свои рекомендации. Распространяемая на сайтах и в соцсетях информация создает впечатление, что в Азербайджане школы погрязли во взяточничестве, учителя безграмотны, и, если не дать денег, не найти знакомого, учитель не ставит ученику заслуженный оценки. Количество сайтов, которые распространяют подобную информацию, к сожалению, большое.

Необходимо понять, что основная цель школы – предоставить знания, образование. А родители ожидают, что школы будут воспитывать их детей. Однако, при этом они забывают, что воспитание – это миссия семьи, что именно родители должны воспитывать детей», — подчеркнул Афлатун Амашов.

Ниджат Мамедли рассказал об учреждении программы двойного диплома. По его словам, обучение студентов в рамках проекта будет оплачиваться за счет государства. «С учреждением этой программы, студенты смогут получать образование в Азербайджане в соответствии с мировыми стандартами. При этом, образование будет оплачиваться государством. В рамках программы, предусмотрено финансирование получения азербайджанскими студентами образования на уровне докторантуры за рубежом. Подготовленные в рамках госпрограммы нормативно-правовые акты были представлены Кабинету министров.

В этом году обучение лиц по госпрограмме будет также финансировать Государственный нефтяной фонд Азербайджана», — сказал он.

Далее, выступила Туран Топалова. Она назвала страны, дипломы вузов которых чаще всего подавались на нострификацию в Азербайджане в этом году. Т.Топалова отметила, что обращения поступают по большей части от выпускников вузов из стран СНГ, в основном — России, Украины, Грузии, а также Турции и стран Европы.

Она отметила, что в этом году 1245 выпускников зарубежных вузов обратились в Управление для признания своих дипломов. В прошлом году, по ее словам, поступило 3637 заявок о признании дипломов. Однако, она отметила, что у министерства нет конкретного списка ВУЗов, свидетельства об образовании которых признаются, путем нострификации дипломов.

Выступая на мероприятии, Халил Гасымов сказал, что в этом году в 24 районах страны будет построено 50 школ модульного типа на 3 520 учеников.

По мнению замминистра Идриса Исаева, в каждом классе должно быть не больше 30 учеников. «Во всех классах наших школ ощущается плотность учеников. В последней поправке законодательства отмечается, что в каждом классе должно быть от 20-ти до 30-ти учеников. После того, как поправка будет применена, это станет важным шагом с точки зрения комплектации классов», — отметил замминистра Образования.