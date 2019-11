Ученые нашли самых древних насекомых, опылявших растения

Ученые обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет жука с пыльцой цветковых растений на лапках. Находка доказывает, что уже в середине мелового периода началось опыление цветов насекомыми. Это на 50 миллионов лет раньше, чем считалось.

Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фрагмент янтаря из Мьянмы содержит как само насекомое, которому ученые дали имя Angimordella burmitina, так и пыльцу растений из группы эвдикотов — покрытосеменных или цветковых растений. Кроме того, пыльца обнаружена и на лапках насекомого.

Это самый ранний достоверно доказанный факт опыления цветков насекомыми. До этого считалось, что опыление началось в среднем эоцене.

Находка была сделана китайскими учеными из Нанкинского университета.