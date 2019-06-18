Трамп потребовал от NYT раскрыть источник информации о кибератаках против России

Президент США Дональд Трамп потребовал в понедельник от газеты The New York Times немедленно раскрыть источник, сообщивший ей информацию о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Как передает ТАСС, соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

«Материал в The New York Times об участившихся атаках США на российскую энергосистему является лживой новостью, и находящаяся в упадке The New York Times это знает. Они [газета] должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивкой», — написал президент.

Он заявил, что издание «должно нести полную ответственность» за опубликованный материал.

В статье The New York Times, опубликованной 15 июня, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Трамп в субботу в Twitter опроверг утверждения газеты. Он также обвинил ее в «фактической госизмене» и причинении вреда интересам США. Редакция газеты отвергла эти обвинения.

В материале The New York Times констатировалось, что сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев в связи с приведенными в материале утверждениями. Вместе с тем они якобы сказали, что у них не вызывает обеспокоенности публикация информации об участившихся, по версии журналистов издания, кибератаках США в отношении энергосистемы РФ.

После публикации источник в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил ТАСС, что иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Он отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике, такие попытки фиксируются и их удается нейтрализовать.

| 2019-06-18T09:12:09+00:00 18 июня 2019, 11:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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