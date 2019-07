Трамп готов лично поручиться за задержанного в Швеции рэпера

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить премьер-министру Швеции, чтобы обсудить судьбу американского рэпера Эйсап Рокки (ASAP Rocky).

Это решение он принял после разговора с Канье Уэстом, написал Трамп у себя в «Твиттере».

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2019 г.