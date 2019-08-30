США ввели новые санкции против КНДР

Американский Минфин сообщил о расширении санкций против КНДР. Под новые ограничительные меры попали три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, а также Jui Zong Ship management Co ltd. Кроме того, санкции введены против судна Shang Yuan Bao, которое ходит под панамским флагом, пишет mk.ru.

Ранее комитет по санкциям Совета Безопасности ООН вывел из-под действующих ограничений ввоз гуманитарного груза в КНДР французской неправительственной организацией PUI.

| 2019-08-30T18:19:53+00:00 30 августа 2019, 19:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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