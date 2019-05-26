Премьер-министр Украины попросит Раду принять его отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду проголосовать за его заявление об отставке.

«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке», — заявил он в интервью ICTV 26 мая.

По словам Гройсмана, после отставки он продолжит исполнять обязанности премьера до создания нового правительства.

«После отставки мы продолжаем работать на своих должностях», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме.

«Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим», — добавил глава правительства.

Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского.