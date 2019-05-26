Премьер-министр Украины попросит Раду принять его отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду проголосовать за его заявление об отставке.

«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке», — заявил он в интервью ICTV 26 мая.

По словам Гройсмана, после отставки он продолжит исполнять обязанности премьера до создания нового правительства.

«После отставки мы продолжаем работать на своих должностях», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме.

«Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим», — добавил глава правительства.

Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

| 2019-05-26T22:57:55+00:00 27 мая 2019, 04:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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