Нормальные пособия нуждающимся детям или мизерные выплаты всем подряд?

С предложением правительству восстановить детские пособия выступил на днях руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. Вслед за этим последовала информация о поручении главы государства парламентскому комитету по труду и социальной политике рассмотреть вопрос повышения пособий для детей в возрасте до трех лет.

Надо отметить, что центр предложил выплачивать ежемесячные пособия детям до 18 лет. Так, за каждого ребенка в возрасте до трех лет предлагалось выплачивать 80 манатов в месяц. Детей этой возрастной категории в стране 634 тыс., а эта инициатива могла обойтись бюджету в 50 млн. манатов. На ребенка дошкольного возраста до 4 лет были предложены пособия в размере 50 манатов (25,8 млн. манатов бюджетных расходов). Наконец, пособие на школьника ЦЭСР предлагал установить в размере 40 манатов. «В стране 1,46 млн. школьников и выплаты им обойдутся в 58 млн. манатов. Пособия для всех возрастных групп составят 135 млн. манатов», — отмечал Байрамов.

Выступивший вслед за этим председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли выразил несогласие с такой постановкой вопроса, заявив, что выплата пособий до 18 лет не стоит на повестке обсуждений. «Если мы восстановим детские пособия, то они должны выдаваться всем. Зачем государство должно платить деньги детям миллионеров? Теряется смысл адресной помощи. Выдается единоразовая плата за рождение ребенка. Может выдаваться детское пособие для детей до трехлетнего возраста. Но нельзя охватить всех детей до 18 летнего возраста», — сказал парламентарий.

Примечательно, что уже через день глава государства дал поручение комитету рассмотреть вопрос повышения пособий для детей в возрасте до трех лет и разработать соответствующий законопроект, о чем Раджабли сообщил на прошедшем заседании парламентского комитета.

Автор идеи о пособиях для всех возрастных групп Байрамов позитивно отреагировал на это решение. У председателя ЦЭСР свой взгляд на то, что предложение организации принято в сильно урезанном варианте:

«Увеличение выплат группе до 3 лет следует рассматривать как реабилитацию детских пособий, — сказал он #. — К тому же этот шаг поможет социальной защите наших детей. Хочу сказать, что наша организация выдвинула свои предложения, опираясь на существующие объективные реалии. Мы подходили к этому рационально, с учетом имеющихся возможностей. В ходе обсуждения данного вопроса в парламенте мы ознакомились с различными подходами к его решению, и на самом деле приветствуем это. Исходя из последовавших вслед за этим шагов, делаем вывод, что наши предложения будут принимать постепенно».

События вокруг детских пособий получили серьезный общественный резонанс. И хотя решение увеличить денежные выплаты детям до 3 лет находят положительный отклик, экономисты считают, что обоснования Раджабли не совсем уместны. Так, по данным экономиста Ровшана Агаева, опыт предоставления пособий всем детям, независимо от материального положения семей, имеется.

«Скажем, в Эстонии все дети до 17 лет получают государственные пособия, — говорит собеседник. — В этой стране нет избирательного подхода к системе социального обеспечения детей. Семьям с двумя детьми выплачивают на каждого ребенка 60 евро (120 манатов) ежемесячно. Имеющим более двух детей — по 100 евро ежемесячно на каждого ребенка. Таким образом, семьи с четырьмя детьми получают от государства 320 евро в месяц. Но это не все. Выплата при рождении ребенка составляет 320 евро. При рождении двойни семья получает 1000 евро».

Согласно последнему докладу Международной организации труда (МОТ), каждый третий ребенок в мире охвачен государственными мерами социальной защиты. По данным Агаева, для Европы этот показатель находится на уровне 87%. Если не считать разовой выплаты при рождении ребенка, государственными мерами соцзащиты в нашей стране дети до 17 лет охвачены всего на 20%.

«МОТ подсчитала, что в нашей стране количество женщин, имеющих возможность воспользоваться социальными пособиями до родов и после рождения ребенка, не превышает 14%, тогда как в развитых странах это значение на уровне 95-100%, — говорит эксперт. — Не располагаю последними данными, но по состоянию на 2017 год только 2% безработных смогли получить пособие по безработице. В развитых странах это значение на уровне 75-95%.

По мнению эксперта, несмотря на важность выплаты социальных пособий всем детям, в наших условиях это не представляется возможным. Поскольку государство пытается урезать бюджетные расходы на социально незащищенные слои населения. Правительство не готово серьезно менять объемы и структуру бюджета на эти цели. В таких условиях реальный выход — это выявить нуждающихся детей.

«В то время как в Европе уровень бедности составляет 10-15%, в нашей стране это значение многие годы стабильно держится на 5%. Это значит, что из системы социального обеспечения исключены реально бедные граждане», — отмечает Агаев. С его слов, в такой ситуации единственно реальным и эффективным шагом будет помощь наиболее нуждающимся семьям. Детям из таких семей государство может выплачивать пособия до достижения ими 17-летнего возраста. Такой подход, на взгляд эксперта, отличается большей адекватностью, нежели универсальная система выплат. Поскольку лучше платить пособия в 150-200 манатов тем, кто действительно крайне нуждается в этих деньгах, нежели выплачивать по 50 манатов всем подряд… Включая тех, чьи месячные доходы от нескольких тысяч до сотен тысяч манатов.

Однако для этого нужны реальные показатели бедности. Нужна реальная статистика и исследования.