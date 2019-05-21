Мы занимаемся своим делом, а чем занимается прокуратура…?

17 мая мать ученицы 162 школы, покончившей жизнь самоубийством Элины Гаджиевой, Севиль Гусейнова сообщила СМИ, что она попросила специалиста по судебно – медицинской экспертизе Вугара Мамедова принять участие в комиссии, проводящей судебно-медицинскую экспертизу тела Элины. «Судебно-медицинская экспертиза назначена для того, чтобы выявить причину и время смерти Э.Гаджиевой, верность или ошибочность поставленного на месте диагноза, понять, соответствовало ли лечение диагнозу, насколько поздно девочка была доставлена в больницу. Сначала следователь не был против, но, спустя неделю, следствие решило, что Вюгар Мамедов будет лишним, поскольку к делу и так привлечены известные профессоры и эксперты», — сказала Севиль Гусейнова.

Отметим, что специалист по судебно – медицинской экспертизе Вюгар Мамедов является доктором медицинских наук, профессором кафедры судебно – медицинской экспертизы Азербайджанского медицинского университета, первым вице — президентом Всемирной Медицинской правовой ассоциации и вице – президентом Европейской юридической медицинской ассоциации.

Как заявил Вюгар Мамедов в интервью medisina.az, он предложил службе экспертизы и Министерству здравоохранения привлечь к проведению экспертизы также ученых-специалистов медицинского университета. «Это очень важно потому, что судебно – медицинская экспертиза находится в подчинении Министерства здравоохранения, и поэтому на сотрудников этого ведомства может оказываться давление», — считает Вюгар Мамедов.

По словам адвоката С. Гусейновой Севиндж Алиевой, согласно статье 121.2 Уголовно – процессуального кодекса, ходатайство, выдвинутое с целью всестороннего расследования уголовного дела, не может быть отклонено. «А ходатайство о включении в экспертную комиссию Вюгара Мамедова было выдвинуто именно с этой целью. Согласно статье 97.2 того же кодекса, кандидатура независимого эксперта не может быть принята только в том случае, если тот не обладает необходимыми знаниями для проведения экспертизы. А Вюгар Мамедов как ученый, эксперт известен во всем мире. Поэтому отказ следствия является совершенно необоснованным», — сказала Севиндж Алиева #.

Уголовное дело по факту смерти Элины Гаджиевой в Бакинской городской прокуратуре ведет следователь по особо важным делам Эмин Джалилов.

Однако, когда мы обратились к следователю с вопросом, насколько обоснован отказ следствия от привлечения к проведению судебно – медицинской экспертизы независимого эксперта, Эмин Джалилов нас послал…

«Слушай, иди, займись своим делом», — сказал следователь и положил трубку.

Мы перезвонили и после долгих объяснений, что мы, как раз занимаемся своим делом, пытаемся получить информацию о нашумевшем деле и довести ее до общественности, следователь заявил, что не может ответить на вопрос: «Это следственная тайна. Если Севиль Гусейнова недовольна решением, то пусть обращается с жалобой в вышестоящие инстанции».

P.S. Сразу после самоубийства школьницы, дело было взято под контроль президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом Мехрибан Алиевой, всем государственным структурам были даны поручения, чтобы инцидент был серьезно расследован. Об этом журналистам сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

И если следователь под вышестоящими инстанциями имел в виду руководство страны, спешим обрадовать, Севиль Гусейнова уже пожаловалась в Фонд имени Гейдара Алиева, а адвокат направила жалобу прокурору г.Баку, непосредственному начальнику Эмина Джалилова.

А мы журналисты будем заниматься своим делом и сделаем все, что в наших силах, чтобы виновные в этом деле получили по заслугам.