Имидж за счет языка

Внимание многих, надо полагать, привлекла неожиданная новость из Ирана, напрямую касающаяся интересов азербайджанской нации. С сентября нынешнего года в школах провинции Bосточный Азербайджан в Иране начнется преподавание азербайджанского языка. Об этом заявил начальник управления образования провинции Bосточный Азербайджан Джафар Пашаи.

Он пояснил, что занятия будут проводиться два раза в неделю — всего 60 часов за учебный год, передает азербайджанская служба «Голоса Америки». Преподавание тюркского языка вводится на основе приказа министра образования Мохаммеда Ботхани. Согласно документу, родной язык будет преподаваться в 4-м классе начальной школы и 9-м классе средней школы.

То есть, по сути, с этого учебного года впервые за много лет в одной из азербайджанских губерний Ирана начнется преподавание нашего государственного языка в школах. Мы помним, что тамошние азербайджанцы долго боролись за такое право. Сообщения об этом появлялись с разной периодичностью последние 20 лет как минимум, но власти Ирана в этом вопросе всегда были непреклонны. А в течение последних нескольких лет вообще не было слышно, чтобы кто-то требовал от властей ИРИ соблюдения этого права азербайджанцев столь же активно, как оно бывало раньше.

Впору спросить — так что же случилось? Что произошло такого, что муллократы вдруг решили проявить мягкость в национальном вопросе? Быть может, это как-то связано с усилившимся в последние месяцы международным напряжением вокруг Ирана? То есть, можно предположить, что на фоне идущей информационной войны с США, которые, естественно, представляют Иран остальному миру исключительно в мрачных тонах, Тегеран решил показать себя миру с другой стороны. Эдакая попытка предстать в более привлекательном образе. Отдельный интерес представляет то, что новость эта касается конкретно азербайджанского языка, хотя вообще-то ИРИ — многонациональное государство. То есть, интересно бы еще узнать, соблюдаются ли там (и в какой мере) языковые права белуджей, арабов, туркмен, курдов и пр.?

А вообще, известно, что именно азербайджанцы сыграли огромную роль в становлении Ирана как государства. Дело в том, что сотни лет, весь средневековый период, вплоть до начала ХХ века у власти в Персии стояли азербайджанские шахские династии, и с тех пор и по сей день многие жители Ирана даже не говорящие по-азербайджански, на слух эту речь понимают.

До исламской революции предпринимались попытки внедрения азербайджанского языка в иранскую школьную и университетскую программы. На этом языке некоторое время издавались газеты и журналы.

При этом верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи — этнический азербайджанец. И, наконец, азербайджанцы, по некоторым данным, являются самым крупным этносом многонационального Ирана, превосходя численностью даже титульную нацию – персов (фарсов).

Комментируя произошедшее #, политический обозреватель южнокавказского медиа-портала JAMnews Шахин Рзаев отметил, что, по его мнению, вовсе не следует преувеличивать значение этой новости. «Что означает это решение? Что власти Ирана будут теперь вести свою пропаганду и в школах на нашем языке. Неоднократно сам аятолла Хаменеи читал проповеди на тюрки. Но главное же не форма, а содержание. А в плане содержания изменений нет, и не предвидится», — говорит журналист.

А известный политолог Расим Мусабеков отметил в беседе с #, что «вообще-то это было предвыборное обещание Хасана Роухани, когда он баллотировался на пост президента ИРИ – я о введении преподавания родного языка».

— То есть, президент Роухани думает о своей дальнейшей карьере, и хотя бы частично он должен был пойти навстречу национальным чаяниям азербайджанцев. Но азербайджанский язык будет изучаться в малом объеме и только в двух провинциях Ирана, хотя, например, специалисты утверждают, что и половину населения Тегерана составляют азербайджанцы. Однако на них нововведение по преподаванию азербайджанского языка в школах не распространяется. Хотя при всех случаях нужно приветствовать этот шаг правительства ИРИ и добиваться расширения использования азербайджанского языка, в том числе и в университетах, — заключил Мусабеков.

Свой комментарий по теме дал # и директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Я полагаю, что причиной, по которой Иран вдруг обратился к этой теме, является потепление отношений ИРИ с нашей страной, причем в трехстороннем формате, в котором стимулирующую роль играет третий партнер — Россия, заинтересованная в коридоре Север-Юг и блокировании идеи транскаспийских трубопроводов (что сразу же повышает роль Ирана и России как транзитных территорий для транспортировки энергоносителей из Центральной Азии).

То, что иранцы решили открыть преподавание азербайджанского в школах именно сейчас, когда широкая кампания в поддержку азербайджанского языка в Иране давно стихла, тоже не удивительно. Обычно так и поступает бюрократия, чтобы показать, что трудное решение принято не под давлением критики, а самостоятельно. Те, кто воюет с бюрократией не «в лоб», знают за своими оппонентами эту привычку и всегда устраивают в кампании критики паузу, чтобы дать чиновникам возможность сделать нужный шаг, при этом сохранив лицо.

Иран сейчас заинтересован в улучшении своего международного имиджа, и мелкие уступки, не затрагивающие сути теократического режима в стране, весьма кстати. Поэтому решение о начале преподавания языка убивает сразу двух зайцев: улучшает отношения с Азербайджаном, с расчетом на экономическое и политическое сотрудничество, и смягчает давление со стороны Запада. Если США нажимает на Иран в основном в вопросе ядерных вооружений и борьбы с терроризмом, то Евросоюз чувствителен и к теме прав нацменьшинств.

Иран, как держава с тысячелетними традициями извилистой восточной дипломатии, использует тактику внесения раскола в западную антииранскую коалицию.

Азербайджан уже от этой кампании давно отошел, высказавшись за неприсоединение к блокам, и это тоже результат деятельности иранской и российской дипломатий. Теперь этот успех иранцы углубляют.