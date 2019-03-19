Эльнур Рагимов: «Если бы нас учили правильно запоминать с детства, часть полученных знаний не была бы утеряна»

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17 марта в здании Бакинской Музыкальной Академии прошло мероприятие под названием “Идеальный педагог”. В рамках мероприятия прошел показательный тренинг бизнес-тренера, эксперта по технике развития памяти Эльнура Рагимова.

Э.Рагимов автор книги “Супер память за 14 дней”, в которой рассказывает, как развить и укрепить память, как научиться запоминать быстро, не прилагая особых усилий, и так далее.

После мероприятия Эльнур Рагимов дал интервью #.

— Эльнур бэй, сколько времени требуется, чтобы улучшить память по вашей методике?

— Существуют разные системы и гипотезы, требующие определенного времени для развития памяти. По моей методике – 14 дней, в течение первых двух недель, каждый день мы применяем одну технику. Таков процесс нашей методики. Каждые 5-7 дней необходимо делать паузу на 1-2 дня. Если человеку трудно дается усвоение, можно делать перерыв и работать с нашей книгой через день. Все зависит от потенциала человека, проходящего этот курс. После двухнедельной теоретической части, необходимо перейти на практические занятия. Здесь важно помнить, что повторение информации помогает ее лучшему усвоению. Практическая часть длится порядка 25 дней. Естественно, у каждого человека индивидуальная способность восприятия. Следующий этап длится 3-4 месяца, и он нужен для того, чтобы укрепить полученные навыки запоминания.

— Для какого возраста эта методика наиболее оптимальна? То есть люди, какого возраста легче усваивают навыки запоминания с помощью вашей техники?

— Начать разрабатывать память с помощью нашей методики можно с 7 лет, то есть после того, как ребенок начал свое обучение. От 7 до 12 лет обучение может длиться до года. Лица от 12 и до 17 лет усваивают способность запоминать в течение 6 месяцев. После старших классов период усвоения техники сокращается. То есть, исходя из индивидуальной способности усвоения, человек может обрести супер память и за 14 дней и за 3-5 месяцев. Здесь я хотел бы отметить, что наиболее эффективной наша методика является для лиц в возрасте от 14 до 17 лет. В этот период образовательный процесс наиболее глубоко оседает в памяти подростка и именно в этом возрасте он чувствует необходимость в укреплении памяти, чтобы усвоить программу обучения и легко сдать, к примеру, выпускные или вступительные экзамены.

— В современном мире, когда даже интеллектуальные беседы можно вести с использованием поисковиков на смартфоне, можно сказать, что у каждого второго-третьего человека есть проблема с памятью. Это особо заметно среди молодого поколения. Но, пока этот вопрос не стоит остро и за проблему его никто не принимает. Как вы пришли к мнению, что это на самом деле трудность, с которой можно и нужно бороться?

— Честно говоря, всю остроту проблемы человек ощущает тогда, когда испытывает ее на себе. Например, когда я окончил магистратуру, я начал изучать техники развития памяти. Искал оптимальный способ улучшить память, но, к сожалению, не мог найти тот, который подошел бы именно мне. Я испытывал информационный голод, мне не хватало тех материалов, которые я находил в интернете, в книгах. Поэтому я начал изучать разные методы и применять их на себе. Здесь все как в медицине. Когда человек болен, на начальной стадии никто не понимает причин его недомоганий. А врач сразу видит и понимает, что происходит с пациентом и назначает соответствующее лечение. И пока пациент не видит улучшения, он не верит в эффективность того или иного метода лечения. То же самое происходит с образовательной системой. Усвоить материал легче, когда подобрана правильная методика. Возвращаясь к вашему вопросу. Пройдя все доступные этапы усвоения техник улучшения памяти, я понял одно: если бы нас учили правильно запоминать с детства, часть полученных во время образовательного процесса знаний не была бы утеряна.

— То есть, с помощью техники улучшения памяти, можно улучшить процесс усвоения образовательной программы?

— Наша современная система образования очень сложная и дети излишне загружены. Именно поэтому необходимо уделять внимание памяти, способности запоминания. Посмотрите, можно ли сравнить вспахивание гектара земли вручную и с помощью трактора? Какой из этих способов наиболее эффективен? Естественно, тот, который применялся с помощью техники. В образовании точно также. Мы применяем эффективные методы запоминания. Используя технику улучшения памяти, человек значительно сокращает время, потраченное на усвоение какого-либо учебного материала. Таким образом, человек может более продуктивно распределить и потратить свое время. В принципе, разработка разных методик ускорения процесса запоминания рассчитана именно на облегчение жизни человека.

— Как вы считаете, в чем основная проблема усвоения современного образования? Почему сегодня дети учатся труднее, чем, к примеру, при советской системе образования?

— На самом деле, сегодня система образования более загружена, чем при советской системе. В то время она более поверхностная, более легкая. Мозг ребенка должен больше отдыхать для более эффективного усвоения знаний, полученных в школе, вузе. Я работал с учеником второго класса. Мы занимались в течении всего учебного года, и к концу года он занял первое место среди своих одноклассников. Улучшая память, человек способен улучшить качество своей жизни в целом и обучения в частности. Когда видишь результаты своей работы, понимаешь, что находишься на верном пути. Существует мнение, что техника “25 кадр” положительно влияет на память. При применении данной методики, глаз человека видит и визуально воспринимает 25 слов, картинок и так далее в секунду. То есть, глаз может и не заметить все, что было показано, но мозг все это анализирует и воспринимает. Маркетологи очень хорошо раскрутили этот способ. Но, с техникой улучшения памяти это никак не связано. Существует метод Да Винчи. Он называется техникой “Моди”. Также, он известен, как “Римский метод”. Многие поэты использовали этот метод. Известный греческий поэт Симонид также использовал схожую технику запоминания. Но, именно Да Винчи доработал и популяризировал эту методику. В мозгу есть отдел — так называемая станция памяти. Там образуется цепочка, в которой каждое новое слово или информация ассоциируется с чем-то уже изученным, присутствующим в памяти. Когда образуется связь между новой и старой информацией, она передается в долговременную, так называемую нестираемую память. Именно так и можно разработать память, чтобы запомнить необходимую информацию. Кстати, в моей книге также присутствует техника по изучению иностранных языков. Там присутствует техника визуализации, с помощью которой можно ассоциировать старую информацию с новой.

— Сколько времени вам потребовалось для того, чтобы разработать данную методику?

— В общем, работа по разработке заняла год. За это время я систематизировал ее и подогнал под 14-дневный курс. У разных авторов разный срок. Но, по моим исследованиям, 14 дней — это самый оптимальный период для усвоения методики улучшения памяти.

— Как появилась идея провести такой тренинг?

— На самом деле, человек существо обучаемое. Наравне с этим, человеку свойственно передавать знания, которыми он обладает другим. А если, передавая информацию, человек может еще и заработать деньги, то он уже добился успеха. Но основная цель все-таки не коммерция, а передача наших знаний. Мы задались идеей сформировать успешную программу для молодежи. Ведь имея отличную память, легче добиться успеха.