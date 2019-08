Азербайджанец в Китае создает культовые песни, работает в Microsoft и приглашает Джеки Чана в Баку — ЭКСКЛЮЗИВ

Фарид Джафаров из тех соотечественников, успехи которых вдохновляют и вызывают чувство гордости. За 12 лет жизни в Китае он смог реализовать талант музыканта, добиться успехов в одной из мировых компаний и просто стать счастливым человеком. А недавно он встретился с легендарным Джеки Чаном и даже пригласил его в Баку. Свою историю успеха Фарид рассказывает в интервью #:

— Вы стали первым азербайджанцем, посетившим фестиваль экшн- фильмов под патронажем мировой звезды Джеки Чана. Расскажите об этом…

— Начну с того, что это был юбилейный, 5 фестиваль экшн- фильмов. Его организатор — легенда кино, кумир нашего детства и юности Джеки Чан. А теперь про то, как я туда попал. Был объявлен конкурс для фанатов со всего мира. Надо было записать видео обращение для Джеки Чана на тему, зачем ты хочешь попасть на фестиваль и увидеться с Джеки. Я долго не решался записать свое обращение, но в самый последний момент все же сделал это. Записал видео с моим другом из Пакистана. А ‪через 3 дня мы оба получили официальное приглашение от команды Джеки Чана. Честно скажу, что это был шок, так как я ужe давно ничего не выигрывал! Читатель может подумать, что, наверное, пригласительные всем рассылали, но это не так. Потому что многие мои друзья из Пекина, как я позже узнал, так и не дождались своего приглашения.

— С чего началось ваше участие в фестивале?

— Вначале нас поселили в великолепном отеле, затем подарили множество подарков от бренда Джеки. Одновременно организовывали различные туры по местам, где тренируется и занимается Джеки Чан и вся его каскадерская команда. Это самый большой тренировочный центр в Азии. Нас отвезли в потрясающий театр на озере, где состоялась встреча Джеки с фанатами из разных стран. А если быть точнее, то приехали люди из 44-х стран. И я был одним из них. Были также представители из России, Японии, Индонезии, и др. Из Азербайджана был только я. Это было невероятно. Я повсюду ходил с нашим флагом, и все видели, что я — из Азербайджана!

Джеки приехал на встречу на скоростной лодке и сразу вышел на сцену, поблагодарил всех собравшихся. Затем разыграл лотерею. Неожиданно для всех на сцене появился Крис Такер! Это был еще один шок для нас, так как никто не ожидал увидеть его. В завершении вечера Джеки с каждым сфотографировался на память. Для этого ему пришлось простоять на сцене до 3 часов ночи. Ведь нас было 700 человек!

— Удалось ли вам пообщаться лично с Джеки Чаном?

— Да. Мы виделись с ним не раз. Но шанс пообщаться был только, когда он фотографировался с каждым из нас. Нас разделили на группы, впереди очередь, а Джеки все ближе и ближе. Такое чувство, что забываешь обо всем на свете… Когда я подошел к нему, я поблагодарил его за фильмы, которые смотрел с детства, особенно, за картины «Городской охотник» и «Супер полицейский». Эти фильмы в детстве я пересматривал бесчисленное количество раз, и все сценки знаю наизусть. А еще я пригласил Джеки Чана в Азербайджан. Он поблагодарил и обнял меня. Покидая зал, я не сразу понял, что произошло, и только спустя день осознал, что я говорил с самим Джеки!

Дело в том, что я большой и давний фанат Джеки. Я собираю его аудио кассеты и виниловые пластинки. Он не только потрясающий актер, но и замечательный певец. В моей коллекции 50 раритетных кассет с песнями Джеки Чана.

— Что еще впечатлило вас в ходе фестиваля?

— Впечатлений было очень много. В рамках фестиваля были организованы интересные мероприятия, мы побывали в красивых парках. Все события проходили в городе Да Тонг, провинции Шаанси. Очень красочная была церемония закрытия фестиваля. Мы все сидели на VIP трибуне, а 44 фаната из 700 даже прошлись по красной дорожке. На фестивале мы видели Эдриена Броуди, Сергея Бодрова, Мартина Кемпбелла и многих других знаменитостей.

В заключительный день нас собрали у здания правительства в Да Тонг. Мы думали, что это для совместного фото. Но, вдруг, из самого обычного автомобиля выходит Джеки Чан… В этот момент я услышал самые громкие аплодисменты и выкрики, которые мне только доводилось слышать. Актер лично приехал поблагодарить всех нас и пригласить на следующий фестиваль, который состоится через 5 лет.

Попрощавшись, он сел в машину, и из люка автомобиля начал нам махать. Автомобиль медленно отдалял звезду от его самых преданных фанов, он посылал нам воздушные поцелуи, и в этот момент у многих из нас по щекам катились слезы…

Невероятно эмоциональное и трогательное прощание! Как будто кадры из фильма…. Лично для меня это был самый яркий и запоминающийся момент в жизни…

— Вы уже долгое время живете и работаете в Пекине. Вы первый азербайджанец, работающий в компании Microsoft. Как Китай изменил вашу жизнь?

— Я живу в Китае уже 12 лет. Из них 10 работаю в Microsoft. Также занимаюсь музыкой и ди джеингом. Жизнь в Китае намного проще, чем, например, в Азербайджане. Поймите меня правильно — Азербайджан я просто обожаю. Но так как я раскрутился в Китае всего за год, в Азербайджане я не смог бы этого сделать. У нас преграды на каждом шагу. В Китае они тоже есть, но здесь через них можно перешагнуть и идти дальше, что я и делаю. Я никогда не строю планы, потому что тогда они всегда срываются. Я просто иду и молча достигаю своей цели. В личностном плане Китай меня не изменил. Ну, разве что, я научился стоять в очереди и быть более терпеливым. (смеется — авт.)

— Ваше увлечение музыкой — это просто хобби, или что-то большее?

— Это и хобби, которое потихоньку превратилось в работу, так как я часто выступаю, и даже гастролирую. А начиналось все в Баку, в 90-е, где мы с двоюродными братьями писали дома хип — хоп. Тогда в Азербайджане у этого направления было очень мало поклонников и последователей. Братья выросли и отошли от музыки, а я втянулся и интерес не угас. Переехав в Китай, я познакомился с одним американским рэппером который на тот момент уже 20 лет жил в Пекине. Он услышал мои треки и сразу предложил записать альбом. Оказалось, он был хорошо известен в музыкальных кругах Пекина, его все знали и любили. В 2009 году мы выпустили альбом, и я закрепил свое имя в истории китайского рэпа. С тех пор я сотрудничаю с очень многими рэперами, в этом году выходит 4 альбома под моим продюсерством. Помимо этого, я работаю в качестве барабанщика и DJ. У меня есть 3 музыкальные группы, одна рок-фанк группа, один кавер — бэнд, и еше группа нео соул/ритм энд блюз. Все мои проекты достаточно успешны. Ди джеем я работаю как фрилансер, выступаю там, где мне интересно. В основном это хип — хоп вечеринки, различные промо — концерты, вечеринки для сотрудников посольств и свадьбы.

Да, да, я как истинный азербайджанец, тоже выступаю на свадьбах (смеется- авт.).

— А общаетесь ли вы в Пекине с соотечественниками?

— Не со всеми, но есть много хороших людей, которые готовы всегда быть рядом, в любой ситуации. И с такими друзьями всегда приятно посидеть в азербайджанском ресторане и просто поговорить.

— Вы — яркий пример для молодежи, для тех, кто мечтает реализовать свои мечты. Какие советы вы можете дать таким людям?

— Самое главное — не быть завистливым и слишком гордым. Нужно слушать свое сердце, и идти по зову души. Заниматься любимым делом, не обращая внимания на мнение и советы окружающих… Раньше я прислушивался к мнению абсолютно чужих людей, но стоило мне начать делать то, что я считал правильным и нужным, как мне стало намного легче реализовывать свои мечты. Приведу один пример из своей жизни. Когда в 2009 году я делал свой трек под названием Close your eyes, многие продюсеры думали, что это просто очередная однодневная песня. Прошло 11 лет, и эта песня считается классикой в китайском рэпе. Любой местный репер знает эту песню. Вопрос — а где те, которые не верили? Их нет, потому что о них никто сейчас и не помнит. Я очень люблю фразу моего любимого певца Джеймса Брауна: «Если это хорошо чувствуешь, то это и звучит хорошо ( If it feels good, then it sounds good). В творчестве я всегда использую этот принцип. Хотел бы добавить, чтобы успешно реализовать свои мечты, надо делать это без лжи, обмана и предательства. Все должно быть правильно и по-честному.

— О чем мечтаете сами?

— Чтобы мама была всегда со мной, чтобы близкие родственники всегда были рядом, чтобы всегда был счастлив со своей женой. Чтобы наши собачки всегда были с нами. Видите, как на самом деле все просто — обычные мечты, как у всех людей. Ну и моя так называемая «бонус мечта» — хочу быть узнаваемым не только в Китае…