Американцы в сети попросили мир не судить о них по Трампу

Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа за его заявление о том, что он обладает «великой и непревзойденной мудростью».

Ранее американский лидер пригрозил разрушить экономику Турции и заодно рассказал о своих личных качествах.

«Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше», — написал Трамп.

Пользователей Сети рассмешило то, как президент США сам себя нахваливает. Некоторые комментаторы усомнились, что он действительно мог такое написать, а кто-то отметил, что его слова достойны Волшебника из страны Оз.

«Это что, пародийный аккаунт? Боже, надеюсь, это пародийный аккаунт», — написала HelenElais.

Один из пользователей выложил под цитатой Трампа о его «непревзойденной мудрости» архивное видео, на котором тот танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.

🍑#Trump: "… I, in my great and unmatched wisdom …"#Trump: "I am the chosen one." 😂😂😂pic.twitter.com/mc14ZcrxaN — Clear Cider (@TheClearCider) October 7, 2019

«Дорогой мир. Как американка я прошу тебя не судить о нас и всей стране по этому неуравновешенному безумцу или по его сторонникам. Они не отражают то, кем мы являемся по своей сути. Спасибо, что поддерживаете нас в это непростое время», — написала Kokomothegreat.