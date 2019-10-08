Американцы в сети попросили мир не судить о них по Трампу

Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа за его заявление о том, что он обладает «великой и непревзойденной мудростью».
Ранее американский лидер пригрозил разрушить экономику Турции и заодно рассказал о своих личных качествах.
«Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше», — написал Трамп.
Пользователей Сети рассмешило то, как президент США сам себя нахваливает. Некоторые комментаторы усомнились, что он действительно мог такое написать, а кто-то отметил, что его слова достойны Волшебника из страны Оз.
«Это что, пародийный аккаунт? Боже, надеюсь, это пародийный аккаунт», — написала HelenElais.
Один из пользователей выложил под цитатой Трампа о его «непревзойденной мудрости» архивное видео, на котором тот танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.
🍑#Trump: "… I, in my great and unmatched wisdom …"#Trump: "I am the chosen one."
— Clear Cider (@TheClearCider) October 7, 2019
«Дорогой мир. Как американка я прошу тебя не судить о нас и всей стране по этому неуравновешенному безумцу или по его сторонникам. Они не отражают то, кем мы являемся по своей сути. Спасибо, что поддерживаете нас в это непростое время», — написала Kokomothegreat.