Власти Украины сообщили о задержании российских учителей на отвоеванных в результате контрнаступления территориях. Всех их будут судить, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук изданию «Страна».

Речь идет об учителях, которые приехали в ранее оккупированные регионы, чтобы преподавать в местных школах по российским программам. Верещук отметила, что тех, кто соглашался на это, не раз предупреждали о последствиях. Теперь учителям предъявят обвинение в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. «Они совершили преступление против нашего государства. Меру наказания определит суд», — подчеркнула вице-премьер.

При этом российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не участники боевых действий, и Женевские конвенции на них не распространяются.

Судить будут и украинских учителей, которые согласились преподавать по российским программам. Их привлекут к ответственности по статье о коллаборационизме, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. 2 сентября Верещук сообщила, что в школы на оккупированных территориях Украины пошли 100–120 тысяч детей. (moscowtimes.ru)